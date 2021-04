Après six saisons passées au Pairay, Alessio Cascio (en fin de contrat) a tranché : il descend d’un échelon et rejoint le Visé de José Riga, où Axel Bonemme et Arthur Cremer ont prolongé. Un choix qui s’imposait ?

"C’est au sein du cercle mosan que j’ai commencé en pro, j’ai toujours entretenu de bonnes relations avec Guy Thiry, le club se veut ambitieux… et me désirait vraiment."

Autant d’atouts auxquels le flanc offensif n’a pu résister.