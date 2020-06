La flèche sérésienne souffre du genou et sera opéré

Le RFC Seraing, promu en D1B, l'annonce ce lundi. Ali Sanogo devra être opéré suite à une blessure au genou.

"La carrière d’un footballeur épouse régulièrement des trajectoires sinueuses et notre flèche offensive Ali Sanogo traverse actuellement une douloureuse épreuve.En effet, il s’est occasionné une blessure au genou qui a nécessité plusieurs examens approfondis et le diagnostic qui est tombé a fait l’effet d’un coup de massue pour notre attaquant et pour l’ensemble de notre club : lésion méniscale avec atteinte aux ligaments croisés du genou droit. Il n’y a dès lors aucune autre alternative que de réaliser une intervention chirurgicale, qui sera pratiquée ce lundi à Anvers par l’éminent chirurgien orthopédiste Geert Declercq."

Cette blessure privera les Métallos de la vélocité d’Ali Sanogo pendant plusieurs mois. "Nous souhaitons à notre perle ivoirienne beaucoup de courage pour sortir plus fort encore de cette épreuve."