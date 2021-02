Début août, surprise du côté de Geer, pensionnaire de P1 liégeoise : un joueur s’en va pour Wiltz, en D1 luxembourgeoise. Il s’agit du jeune Amaury Docquier, qui appartient en réalité à Thisnes. Une proposition qui, à 20 ans, ne se refuse pas, même lorsque l’on vient de passer trois belles saisons avec, notamment, une montée. Son club affiche un visage triste mais très fier.

Le saut est grand, très grand. Peut-être trop grand. Un mois plus tard, Amaury Docquier vide son casier et reprend ses dernières affaires pour définitivement revenir en Belgique, suite à divers problèmes en interne. "Je me suis pris une boîte. On m’avait dit que je pourrais retourner dans mon club mais c’était impossible, ou alors il devait me donner un contrat pro, ce qui n’est pas envisageable à ce niveau. Je dois bien l’avouer, j’ai connu deux ou trois mois très compliqués. Je me suis concentré sur le mini-foot", dit-il.