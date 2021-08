C’était samedi soir, du côté du Barrage de la Gileppe. Quelque 160 coureurs pour le jogging de La Gileppe Trophy au départ pour un 9 kilomètres rendu très glissant par la pluie dans ses sections. Et un fameux podium à l’arrivée (Amaury Paquet devant Erwin Vanderplancke et David Havet en 30’17 contre 31’53 et 32’38).

“Deux presqu’Olympiens devant”, nous déclare l’athlète de Seraing Athlétisme en revenant sur sa première prise de dossard depuis avril dernier. “Moi sur marathon et lui sur triathlon.”

Pour rappel, Vanderplancke avait lutté jusqu’au bout pour l’obtention de (...)