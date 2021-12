Après dix années de succès en Belgique et en Europe, Larbi Chababe met un terme au Team De Valois, équipe de course à pied qui a décroché bien des succès en Belgique mais aussi à l’étranger ces dernières années.

"J’ai décidé de me consacrer à ma vie familiale et professionnelle. De Valois a débuté en janvier 2012 et se terminera le 31 décembre. Le team laisse derrière lui des victoires incroyables sur des monuments tels que, par exemple, les 20 km de Bruxelles", indique Laebi Chababe. "Pour moi, ces 10 années ont été une expérience riche en rencontres qui font de notre sport le plus beau de tous. Je pars sans regret, sans amertume, avec le sentiment du devoir accompli. J’ai appris énormément de choses sur le coaching mental, le management et cela m’aidera pour la suite. Je pense sincèrement que De Valois a été l’expérience de ma vie."

Quand on évoque avec lui cette longue période de travail avec des coureurs, un nom sort du lot. Le Charneutois Amaury Paquet restera longtemps dans la mémoire de Larbi. (...)