C’est au Logiport que se donnaient les départs des différentes vagues du semi de Liège. Trois distances au programme (21, 10 et 6,6 km) et quelque 600 classés malgré une météo peu engageante.

Pour gagner l’aire de départ et pour rentrer après la course, les participants avaient l’option de prendre la navette fluviale qui n’a pas désempli de la matinée. Afin d’éviter les regroupements trop intenses, plusieurs vagues de départs avaient été étalées sur la matinée. Dans la dernière vague, au côté des frères Noël, Amaury Paquet qui voulait jouer un grand coup.



"Je me suis inscrit à la toute dernière minute, nous confiait l’athlète de De Valois. J’hésitais un peu avec la météo mais l’envie de compétition a été la plus forte.