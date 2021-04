Attention, suspense. A la date du 31 mai 2021, la course à la qualification pour les Jeux de Tokyo sur marathon sera terminée. Deux jours plus tard, la Fédération d’athlétisme publiera la liste des athlètes admis.

Pour le moment, deux Belges sont qualifiés après être descendus sous les 2h11’30 demandés (Bashir Abdi et Koen Naert). Pour le dernier siège, c’est un peu le parcours du combattant. A cause du Covid, tous les grands rendez-vous ont été annulés. Il ne reste plus que des courses spéciales, réservées aux élites, souvent disputées sur des parcours de "fortune" (en boucles dans des parcs, voire sur des pistes d’aéroport), pour chercher un ticket. Soufiane Bouchikhi (RFCL) a échoué trois fois ces 6 derniers mois. Abandons à Valence fin 2020 et à Sienne ce dimanche, 2h12’39 à Dresde trois semaines avant. Il ne reste donc plus, sauf énorme surprise, que deux athlètes pouvant réussir à se qualifier, soit Dieter Kersten et Amaury Paquet.