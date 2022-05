Ils étaient plus de mille à avoir foulé les 42 kilomètres (et un peu plus) de la sixième édition du Beer Lovers Marathon. Une course sous le soleil avec 15 dégustations de bières au programme, des sentiers, des bois, des quais, de la route et, cerise sur le gâteau, la montagne de Bueren à s’enfiler vers la fin du parcours.