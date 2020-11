Elia Fontaine fait partie des premières personnes touchées par le coronavirus en Belgique. En avril dernier, elle a dû être amputée et son histoire avait fait le tour des médias. Dans sa tête, un seul objectif : rejouer au basket. Depuis ce moment-là, de longs mois se sont écoulés et la situation dans notre pays ne s’est pas réellement améliorée. Celle d’Elia, quant à elle, a bien évolué.

Aujourd’hui, la jeune Hutoise marche, court, roule à vélo… Tout, sauf sa première passion, le basket-ball. Mais la fermeture des salles, Elia la prend de façon positive. Elle raconte.

Comment se passe votre rééducation ?

"Pour la partie kiné, elle est terminée. En sortant du coma, tout a été très vite. J’ai aujourd’hui deux prothèses provisoires auxquelles je me suis parfaitement acclimatée. Je vais courir trois fois par semaine avec une amie, qui est la capitaine de l’équipe de basket. Le Covid a créé des problèmes de cœur chez moi alors, il faut que je m’entraîne."

Votre rêve était de remonter sur un terrain de basket, avez-vous eu l’occasion de le faire depuis mars ?

"Oui, j’avais recommencé les entraînements. Mais je n’ai pas eu l’occasion d’en suivre beaucoup car la saison s’est vite arrêtée."

Comment prenez-vous cet arrêt qui vient stopper votre progression ?

"Au début, j’étais triste qu’il n’y ait plus de basket. Mais les jours où il n’y avait pas entraînement, j’allais déjà courir. Je m’y suis mise plus sérieusement car je me rends bien compte que la condition physique est un élément essentiel pour jouer au basket et que la technique ne suffit pas. Je n’aimais pas du tout la course à pied, maintenant j’y ai pris goût. J’avais aussi peur d’être frustrée en voyant mes copines jouer les matchs et pas moi."

Avez-vous des objectifs dans votre nouveau sport ?

"Mon objectif numéro 1 reste de retrouver les terrains de basket mais j’ai des petits défis quotidiens. Je cours environ cinq kilomètres, trois fois par semaine. J’essaie d’améliorer mon temps à chaque fois."

Vous avez un mental d’acier. Seriez-vous capable de pratiquer n’importe quel sport ?

"Je ne sais pas, je n’ai pas encore essayé de jouer au football (rires). Ma prothèse a été conçue spécialement pour les appuis, comme au basket. Mais de façon occasionnelle, pourquoi pas…"