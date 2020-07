Ancien joueur du RFC Liège et avocat, Frédéric Bovy s'en est allé Liège Matthias Sintzen Il était très connu en région liégeoise. © BELGA

Frédéric Bovy est décédé à l'âge de 55 ans. Il est devenu célèbre en région liégeoise en tant qu'avocat au barreau de Liège pour avoir notamment défendu Marcel Habran durant sa carrière.



Avant cela, c'est en tant que footballeur qu'il a travaillé. Pendant 13 saisons, il a porté la vareuse RFC Liège (de 1974 à 1987) et a intégré l'équipe première du club lors de la saison 83-84, sous les ordres d'un certain Robert Waseige.



La rédaction de La Dernière Heure/Les Sports+ présente ses plus sincères condoléances aux proches et à la famille.