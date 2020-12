À l’aube de ses 25 ans, la milieu de terrain Lola Wajnblum va vivre un nouveau Clasico. Aujourd’hui sous le maillot du Standard, elle a porté les couleurs d’Anderlecht de 2013 à 2017, alors qu’elle provenait… du Standard.

Des choix de carrière qu’elle ne semble pas regretter, alors qu’elle cumule football et études supérieures. À la veille d’un match important, elle revient sur ses moments au Sporting, son équipe d’aujourd’hui, le championnat…

Qu’avez-vous appris lors de cet intermède de quatre ans dans la capitale ?

"J’y ai vécu mes premières vraies expériences en tant que titulaire. Quatre très belles saisons. J’ai beaucoup aimé ce club qui m’a apporté pas mal de choses, avec une bonne équipe. Je ne regrette rien."

Comment vit-on ces transitions entre le Standard et Anderlecht ?

"J’ai de la chance car chez les filles, il y a beaucoup moins de rivalité en dehors du terrain. On ne m’appelle pas Judas. J’ai aussi beaucoup appris au Standard quand j’étais jeune, avant ce passage à Anderlecht. Mon retour ici a été guidé par la raison car je suis des cours en communication. S’il n’y avait pas eu ça, je ne sais pas où je serais aujourd’hui."

Le fait que ces tensions en dehors du terrain soient absentes chez les filles, c’est rassurant ?

"C’est vrai que je suis contente que tout se passe bien mais je pense que c’est général au niveau du football féminin qui est moins agressif et où il y a moins d’enjeu. Par contre, si j’avais été un garçon, je ne pense que j’aurais fait un autre choix."

Quelle saveur a un Clasico chez les filles ?

"Elle doit être la même que chez les garçons. On a vu une autre préparation cette semaine et la semaine dernière. Le groupe était plus concentré, on sent une envie qui se dégage. Nous savons aussi qu’au vu du classement, c’est ce samedi que nous devons rattraper le retard."

Battre Anderlecht sera encore plus difficile que les autres années…

"Il y a énormément d’internationales chez notre adversaire. Mais, malgré leurs qualités, elles restent des joueuses de football comme nous. C’est une équipe bien rodée, avec des filles qui jouent ensemble depuis des années. Parallèlement, nous n’avons jamais enchaîné autant de victoires avec le Standard puisque nous n’avons perdu que contre Anderlecht lors du premier match. C’est la première année où nous ne faisons pas de boulette (sic), où nous ne perdons pas de points inutilement. Anderlecht s’est renforcé mais nous aussi. S’il y a bien une année où ça peut être notre tour, c’est celle-ci."

Il va falloir titiller cette solide équipe… Savez-vous comment ?

"En imposant de la rigueur défensive, en partant rapidement en contre et peut-être en les attaquant par l’axe de la défense. Nous savons que leur point faible se situe là, même s’il y a aussi d’excellentes joueuses dans ce secteur. Nous savons aussi qu’à part Laura Deloose, la défense est assez lente alors que de notre côté, nous avons beaucoup de profils offensifs rapides. C’est donc au niveau de la vitesse qu’il y a quelque chose à jouer."