Anderlecht inflige une claque au Standard Femina lors du Clasico Liège Matthias Sintzen Malgré le titre, les Mauves ne lèvent pas le pied et s'imposent 2-7 chez les Rouches. © BELGA

Le week-end dernier, le RSCA Women a célébré son quatrième titre en cinq saisons. Un trophée synonyme de Coupe d'Europe et récompensant une belle saison durant laquelle les Mauves ont fait preuve de régularité et de sérieux, infligeant parfois de (très) lourdes défaites à leurs adversaires.



Ca a été à nouveau le cas ce mardi soir à l'Académie SL16, où elles affrontaient le Standard de Liège. Elles ont décidé de ne pas lever le pied et ont planté sept buts dans la cage des Rouches, alors que seules Noémie Gelders et Davinia Vanmechelen ont marqué pour le Standard.



Au repos, le score était pourtant de 2-1 en faveur des joueuses locales (2-0 après 30 minutes). Elles pouvaient rêver d'un exploit, même si l'enjeu était inexistant. Mais elles ont été réduites à 10 suite à l'exclusion de Marinucci.



En seconde période, les filles de la capitale ont planté six buts, dont trois en dix minutes. Auteure d'une très belle prestation lors du match du titre face à OHL, Tessa Wullaert était à nouveau très en forme.



Décidément, plus rien ne va au Standard Fémina, principalement depuis le 6-0 pris à l'aller chez les Anderlechtoises, et il semble plus que temps que cette saison s'achève.



Les buts: 12e Gelders sur pen. (1-0), 23e Vanmechelen (2-0), 33e Wullaert (2-1), 46e Van Gorp (2-2), 47e Wullaert (2-3), 56e Van Gorp (2-4), Maximus (2-5), Wullaert (2-6), Vanhamel (2-7).