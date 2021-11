Moukoko. Ce nom vous est familier ? Normal car Simon a jadis joué au RFC Liège et à Montegnée. Aujourd’hui, c’est Andric qui a pris le relai sur les pelouses de nationale.

Il y a un mois, face à Bas-Oha, il célébrait une montée au jeu réussie avec un but à la clé. Et, dimanche, à Herstal, le gamin aux 19 printemps, a fêté sa première titularisation chez les adultes. "Mes débuts dans un club de foot remontent à mes 5 ans et c’était à Montegnée (le dernier club de son paternel, Ndlr). Puis, avant de rejoindre les Carriers cet été, j’ai transité par Tilleur, Liège, Eupen et Seraing."

Que de bons clubs pour une formation réussie. "En plus, j’ai pu bénéficier des nombreux et excellents conseils de mon papa. Il m’a beaucoup aidé dans ma progression." (...)