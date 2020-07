En fin de contrat au terme de la saison 2019-2020, Benoît Bruggeman était annoncé sur le départ. Il a finalement resigné pour un an au RFC Liège.

Né le 5 février 1997, Benoît Bruggeman est actif au sein du Matricule 4 depuis 2017-2018. La saison dernière, il a été titulaire à 18 reprises pour deux buts marqués.

Considéré comme partant à la fin du défunt championnat, Benoît Bruggeman a revu sa position. "Je regrette d’avoir hésité et de ne pas avoir resigné plus tôt. Je remercie le RFCL de m’accorder encore sa confiance en me permettant de prolonger l’aventure ici à Rocourt. Je suis très heureux", déclare-t-il.

En test à Hamoir puis à Visé, le joueur a rejoint le groupe ce mardi matin à l’entraînement et sera sur la feuille de match de ce soir pour la rencontre amicale contre Faimes.