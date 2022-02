Pistonner le flanc gauche est une de ses missions. Disposant d’un gros volume de course, Anthony Manfredi (1m70) s’est illustré lors du derby. En effet, l’une des consignes lorsque l’action offensive de Visé se déroule sur le flanc droit tient à rentrer dans le jeu et à plonger au premier poteau. Comme sur le second but mosan inscrit de la tête par le gaucher.

"Il s’agit de ma 3e réalisation de la saison et, c’est vrai, il n’est pas dans mes habitudes de marquer du front. Cependant, dans le groupe, je suis l’un des joueurs disposant du meilleur timing. D’habitude, mon jeu aérien est plus sollicité sur le plan défensif. Ici, il a permis à l’équipe de réaliser le break."