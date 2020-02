Anthony Manfredi voit enfin le bout du tunnel. Il était de retour ce vendredi à l’entraînement.

Visé affrontera Tubize (quasiment) au complet. Le groupe visétois a pourtant dû composer avec quelques joueurs grippés durant la semaine de préparation. Cela dit, les hommes de José Riga ont surtout salué ce vendredi soir le retour à l’entraînement de leur équipier Anthony Manfredi.

Sur la touche depuis la fin du mois d’octobre, le flanc gauche a certes retrouvé le terrain avec précaution, et uniquement la course, mais on peut considérer cette reprise comme une sortie de tunnel. "Revoir le groupe, le vestiaire, chausser les souliers, ce sont des petits détails qui ont de la saveur", se réjouit le citoyen de Trooz, qui n’a pas pris un kilo superflu pendant sa convalescence.

Par contre, la peur l’a tenaillé, il ne s’en cache pas.(...)