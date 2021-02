L’Esneutois d’origine a signé 7:57.80 sur 3000 mètres à Metz, la 4e perf belge de la saison.





En 2018, après un an passé sous les “ordres” d’Henri Salavarda, Antoine Sénard (Seraing Athlétisme) s’envolait pour le Kentucky, avec en tête l’envie impérieuse de combiner au mieux études (business international) et sport de haut niveau.

Une année à peine et l’expérience avait tourné court. “L’entraînement y était plus basé sur le volume que sur la qualité”, se rappelle-t-il. “Cela ne me convenait pas trop.