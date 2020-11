Il a 36 ans, il a tout connu au niveau professionnel : le Standard, Anderlecht, le Club Bruges, la Roumanie, l’Espagne… Après de nombreuses années au sommet, il a descendu les échelons pour évoluer aujourd’hui au CS Verviers, en deuxième provinciale liégeoise. Nous avons retrouvé Mémé Tchité, l’homme aux quatre nationalités (burundais, congolais, rwandais et belge) qui a remporté un soulier d’ébène (avec Anderlecht en 2007), qui a foulé les pelouses du Barnabeu, du Camp Nou…, auteur d’un hat-trick à Valence et buteur contre de grands clubs de Liga comme l’Atletico.

Vous êtes un des seuls à avoir porté la vareuse des trois plus grands clubs belges. Vous avez marqué sur les pelouses de Liga et aujourd’hui vous fréquentez des clubs comme Blegny, Dalhem, Trooz… C’est un peu fou.

"Je repense parfois à ces bons moments mais pas trop. Je suis dans le présent et dans le futur mais je remercie le Seigneur pour tout ce qu’il m’a apporté. Si je fais cela aujourd’hui, c’est que ça correspond à mon image, celle de quelqu’un de humble. Ceux qui me connaissent le savent. Je garde d’excellents souvenirs mais je n’aimais pas mon statut et avoir la pression sur les épaules. Les gens qui s’y croient ne se retrouveront jamais à jouer en provinciales. Mais je prends (...)