Il ne fallait pas arriver en retard ce mercredi soir à Rocourt. C’était une véritable danse dès l’entame du match. Pas le temps pour un round d’observation entre deux équipes qui s’étaient rencontrées quelques jours plus tôt, même si Dessel avait revu quelque peu son onze de base pour tenter de faire quelque chose. Mais c’était… pireAu quart d’heure, le marquoir affichait déjà 3-0, dans un stade de Rocourt bondé. Michaël Lallemand respirait la forme en plantant un doublé, parfaitement servi. Le jeu liégeois était précis, rapide et faisait mal. Bruggeman se chargeait, lui, d’enfoncer le clou. Et le score aurait pu être bien plus lourd si Mouhli, Bruggeman et Lallemand avaient planté leurs (autres) occasions. Jérémy Perbet s’en chargeait avant le repos pour éviter que Rocourt ne s’endorme trop vite.Après la pause, on s’attendait logiquement à voir un autre visage du côté liégeois, plus calme. Les joueurs voulaient logiquement se préserver pour le choc face à Dender mais l’envie de bien faire restait présente, pas question de ne plus jouer au foot. Gaëtan Englebert décidait de faire souffler cinq joueurs après 55 minutes (dont trois changements à la mi-temps).La victoire acquise, Liège priait pour que Dender perde des plumes à Knokke mais l’air de la Côte ne déstabilisait pas les concurrents des Liégeois qui s’imposaient 0-2.Le match de dimanche à Rocourt s’annonce encore plus bouillant. Pour y assister, les fans devront acheter les places en prévente puisque, sur ordre de la Police, les guichets seront fermés le jour du match. Les supporters de Dender, eux, devront rester à la maison.Liège: Debaty; Nyssen, Bustin, Lambot (57e Van den Ackerveken), D’Ostilio; Rodes, Reuten, Bruggeman (46e Ronvaux), Mouhli (46e Prudhomme), Lallemand (46e Cavelier), Perbet (57e Mouchamps).Dessel: Gelade, Ghislain, Haagen, Goor, Coeckelbergs, Versmissen, Peeters, Geukens, Colman (77e Van Beylen), Cinti, Maesen.Arbitre: M. Louai.Les buts: 7e et 9e Lallemand (1-0 et 2-0), 14e Bruggeman (3-0), 39e Perbet (4-0).