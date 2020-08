Après Kakudji, Liège enregistre une deuxième arrivée le dernier jour du mercato Liège Matthias Sintzen Les Liégeois ont été très actifs cet été. © BELGA

L'entre-saison a été animée du côté du RFC Liège avec de nombreuses arrivées mais aussi beaucoup de départs. Ce lundi 31 août, dernier jour de mercato, l'équipe de Drazen Brncic a enregistré l'arrivée d'un nouveau renfort.



Le milieu de terrain Loïc Besson est la deuxième recrue de la journée, après Kakudji arrivé de Seraing quelques heures plus tôt. A 21 ans, le grand espoir namurois jouait pour Virton la saison dernière, où il était toujours sous contrat. Avant cela, il évoluait à Namur et à Ciney.



Il s'est engagé pour une saison. " Mon objectif est de jouer le plus de matchs possible et de progresser", indique le joueur.