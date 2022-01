Après le football, la star de la téléréalité Nikola Lozina se lance dans le basket-ball en province de Liège Liège Matthias Sintzen Le Liégeois habitant à Dubaï va lancer un club de basket-ball dans la Cité Ardente: le Croatia Basket. © DR

"Pour le show", comme il aime tant le répéter. Nikola Lozina est actuellement président du Croatia Wandre, un club de football de troisième provinciale liégeoise qui cherche à grimper les échelons et est déjà bien équipé pour jouer à un plus haut niveau avec des vestiaires modernes, des installations en bon état, de nombreux et solides sponsors, un public remarquable et unique à cet échelon...



Mais rien n'arrête le Liégeois, star de la téléréalité française et qui vit aujourd'hui à Dubaï, avec sa compagne et son fils. Après le football, il a décidé de se lancer dans le basket. Cette idée, il l'avait depuis un petit temps mais elle est en passe de devenir aujourd'hui réalité. C'est via une story sur Instagram qu'il l'a annoncé.



Habillé en basketteur, petit ballon à la main, il a préféré laisser du suspens. Mais il dit avoir déjà trouvé au moins un coach, " le meilleur marqueur de P1 il y a deux ans", "un gros meneur" et "un ailier qui fait son come-back". Il fait cependant appel à des joueurs disponibles, des personnes pour compléter son staff, ainsi que des sponsors. "Une annonce qui risque de créer la tourmente dans le basket liégeois". Et c'est Niko lui-même qui le dit. "Ce que j'ai créé pour le Croatia Wandre, j'ai voulu le créer pour le basket. Welcome au Croatia Basket."



On se réjouit en tout cas de savoir ce que l'imprévisible fils d'Ivan Lozina a pondu!