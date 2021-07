Au bord de l’Ourthe, Aywaille a souffert suite aux fortes précipitations. Le club de football principal de la commune n’a pas été épargné. Son synthétique, refait il y a peu, est totalement arraché et inutilisable.

“C’est la Bérézina”, commente le président du club, Philippe Dodrimont. Et il va même plus loin : “J’ai le sentiment que c’est la fin de l’ère de la Porallée.”





En effet, les installations sont situées en zone inondable. Après la catastrophe de la semaine dernière, procéder à de nouveaux travaux à cet endroit semble impensable. “J’avais plaidé pour qu’on y fasse des travaux à l’époque. L’opposition n’était pas d’accord et me l’avait bien fait comprendre. Quand on commet une erreur, il faut l’admettre. Et ici, je me suis trompé. D’ailleurs, l’histoire de la commune est faite d’erreurs, comme c’est souvent le cas lorsqu’un endroit a une vocation commerciale et touristique. Avoir des installations au bord de l’eau, ça n’a pas que des avantages. Ce qui est sûr, c’est que je ne plaiderai pas pour que l’on fasse des travaux.”

Ce n’est pas pour autant que le président lâchera le bateau, bien au contraire. “Je ne sais pas comment ni avec quelles armes mais je vais continuer à me battre. Il faut de la solidarité.”