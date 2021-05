Ce mercredi vers 14h, la Maison Michotte à Liège a reçu une bien belle visite.

Arnaud Bodart, le portier des Rouches, est venu saluer les 18 enfants de l’Institut situé près du quartier Saint-Laurent. "C’est la 1ère fois que nous recevons une telle personnalité", se réjouissent Bernard Bastin, directeur du service résidentiel, et Cécile Schyns, directrice du service d’accompagnement, avant d’expliquer le rôle de l’établissement, agréé et subventionné par l’Aide à la Jeunesse et venant en aide à des enfants de 0 à 18 ans."On a une mission d’éducation", continuent-ils. "On s’occupe de loger, nourrir, soigner et scolariser l’enfant qui vient chez nous mais aussi de lui permettre d’avoir des loisirs et de faire du sport. Les jeunes d’ici sont des enfants dont les parents ne savent plus s’occuper car ils vivent très précairement, ont des dépendances, sont en prison, … Ce sont des personnes fragilisées par la vie."

© Gilles



Pour leur venir en aide, Arnaud Bodart et d’autres Standardmen ont rassemblé des objets uniques dédicacés pour les vendre aux enchères dès ce jeudi 27 mai à 10h, sur les plateformes EBAY et CROWDIN ainsi que sur le site www.arnaudbodart.be.

Les bénéfices seront reversés à l’Institut Michotte. Cette initiative vient du keeper de 23 ans et est symbolique : l’établissement se trouve dans la région liégeoise et non loin de Sainte-Véronique, où Arnaud étudiait, mais cette cause touche aussi sa compagne Anaïs de près, elle-même proche du domaine de la petite enfance.

© Gilles

"En tant que footballeur pro, on se sent privilégié", raconte Arnaud après avoir dédicacé quelques ballons et photos pour les jeunes résidents mais aussi discuté avec eux. "J’avais à coeur d’aider. Dans la société actuelle, il y a beaucoup de difficultés et de problèmes. Passer à-côté, ce serait être ignorant. Avec cette vente, on espère récolter un maximum d’argent pour aider au développement de la Maison Michotte, améliorer le quotidien des jeunes et centrer aussi cette aide sur l’accès au sport. De par ma notoriété, je voulais faire profiter ces jeunes, qui représentent aussi l’avenir, pour ainsi également casser les préjugés et les amalgames qui peuvent être faits à leur encontre."