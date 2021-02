Arnaud Bovy en finale d'un 15 000 dollars en Egypte Liège Matthias Sintzen Le tennisman de 20 ans est en grande forme après avoir battu plusieurs joueurs mieux classés que lui. © BELGA

Arnaud Bovy est actuellement au 15 000 dollars de Sharm El Sheikh, en Egypte. Et tout se passe pour le mieux pour le Comblinois qui s'est qualifié pour la finale ce samedi en venant à bout de Diaz Acosta, un Argentin classé 399e à l'ATP, et 6e tête de série, alors qu'Arnaud est 190 places plus bas! Il a gagné 6-4, 4-6, 6-7.



Avant de se hisser en finale et après la phase de qualification, notre représentant belge avait déjà battu Marko Tepavac (ATP 457), Daisuke Sumizaka (ATP 1100) et Shintaro Mochizuki (ATP 638).



Il dispute également la finale du double avec son partenaire Aidan McHugh (Grande-Bretagne), classé 564e, face Nick Hardt (ATP 520 - Rep. Dominicaine) et Nicolas Moreno De Alboran (ATP 597 - Espagne).