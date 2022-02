Après avoir démarré cette année 2022 avec un nouveau record personnel sur 10 km (28.22), le 9 janvier, à Valence, Arnaud Dely s’en est offert un autre, cette fois sur 5 km (13.48), ce dimanche, à Monaco. Une course sur route que notre meilleur duathlète actuel a terminée en quatrième position, derrière le Danois Christensen, le Français Montoya et le Suédois Johansson. Et, à peine de retour de la Côté d’Azur, il se focalise sur son prochain rendez-vous, la CrossCup de Hannut.

Mais revenons sur sa performance monégasque, où Arnaud a signé le deuxième chrono belge de l’histoire sur la distance, derrière les 13.19 de Robin Hendrix.

"Ce fut encore une chouette expérience qui me servira à l’avenir ! (...)