Seuls Kimeli et Abdi ont couru plus vite qu’Arnaud Dely cette année…

C’était dimanche soir, à Pacé, petite commune bretonne choisie pour accueillir les championnats de France sur 10 000 mètres. Quelques heures plus tôt, on avait pu voir la Waremienne Florence De Cocq (Waco) sortir une quatrième place en 33’25 :88. Sous les couleurs de son club français de Sarreguemines, De Cock venait d’établir ni plus ni moins que la première performance belge de l’année, ainsi que la 13e de tous les temps, juste devant Catherine Lallemand.

Arriva alors Arnaud Dely. Contrairement à la championne de Belgique sur la distance, le duathlète n’avait encore aucune expérience sur 10 000 mètres sur piste. “Après mes 8’02 :98 sur 3 000 du début du mois, j’avais compris qu’il me fallait des rendez-vous avec davantage de densité de coureurs pour aller chercher des top chronos”, nous déclarait-il pour expliquer sa présence à Pacé. “J’ai eu la chance que les organisateurs m’acceptent, alors que je ne suis même pas affilié à un club d’athlé français…”

Au bout des 25 tours, Dely s’offrait une deuxième place avec un incroyable 28’26 : 94. Soit le troisième chrono belge de l’année, derrière deux athlètes présents lors des derniers Jeux, à savoir Isaac Kimeli (27’22 :70 et Bashir Abdi 27’24 :41). Quelque chose d’assez énorme, réalisé lors d’une soirée assez venteuse, sans avoir énormément de monde pour l’abriter devant (Florian Carvalho termine sous les 28’après être parti à la mi-course, tandis que le troisième est à 16 secondes – Notons la 4e place du Binchois Dorian Boulvin en 28’45 :27). (...)