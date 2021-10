Une dixième place, un record personnel : Arnaud Dely est rentré satisfait de son week-end, en Suisse, où il a participé à la première édition de la course "The Giants Geneva". Emmené sur de folles bases par un quatuor kenyan et remporté, en 26.51, par Kibiwott Kandie (recordman du monde du semi-marathon) devant Felix Kipkoech et Boniface Kibiwott, ce 10 km sur route était l’opportunité pour le duathlète de Hognoul (24 ans) de se frotter à quelques stars de la discipline.