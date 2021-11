Et de sept pour Arnaud Dely ! À 24 ans, le citoyen d’Hognoul a décroché samedi, à Avilès, sa septième médaille dans un Euro ou un Mondial de duathlon. Sacré à deux reprises en 2018 lors de sa première année en -23 ans, Arnaud a enchaîné avec trois deuxièmes places, en 2019 et en 2020 (année sans Mondial en raison du Covid-19), avant de décrocher deux fois le bronze, cette saison, pour ses débuts parmi les élites. Présenté comme l’un des favoris de cette épreuve disputée sur les distances de 10 km à pied, 40 km à vélo et 5 km à pied, notre meilleur duathlète a souffert pour monter sur le podium. Car sa médaille tient d’un miracle comme seul le sport peut en réserver.