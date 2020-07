En 2012 à Londres, Arnaud Dubois était le premier Belge a participé aux Jeux Olympiques en BMX. Huit ans plus tard, il a complètement abandonné sa carrière de sportif professionnel pour ouvrir sa piste de ski, vélo, VTT et BMX à la Baraque Fraiture. "Je suis gestionnaire de l’ASBL depuis deux ans et demi. On organise des événements ainsi que des locations. J’avais envie de garder un pied dans le monde du BMX et créer des nouvelles pistes en profitant un peu de ma notoriété", explique Arnaud.