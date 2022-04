Arrivées et prolongations à l'URSL Visé Liège Y.H L'URSL Visé active son mercato. © FACEBOOK

Après la touche jeune (Gilon), le club visétois vient de recruter deux valeurs sûres pour renforcer son secteur défensif: Jonathan Hendrickx et Thomas Englebert. A 28 ans, l'ancien joueur de Lommel et du Lierse Kempenzonen notamment débarque en bord de Meuse avec un sérieux bagage de D1B. Le Faimois Englebert, lui, était un des piliers de Heist, adversaire de Visé en N1, où il jouait depuis 2017.



En marge de ces deux solides renforts, le club bassi-mosan annonce également les reconductions de Nicolas Gerits et du capitaine Axel Bonemme.



Les dirigeants visétois ont aussi levé les options et donc prolongé les contrats de Benjamin Thomé, Reno Wilmots, Martin Schillings, Anisse Brrou et Grégory Perseo.