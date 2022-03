On le répète au fil des semaines : Visé abat ses dernières cartes dans l’optique du top 4. Avec un paradoxe : les Visétois, qui ne sont toujours pas parvenus à franchir la barre des trente points depuis un mois, sont à nouveau rejetés dans la seconde moitié du classement. Dépassés notamment par Knokke, leur adversaire du week-end. Il y a donc à boire et à manger dans les intentions de l’URSLV. Visé reste dans la course, mais sans la victoire suivante l’objectif continuera d’être plombé.