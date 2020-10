Militaire de carrière (adjudant-chef lors de sa retraite, toujours comme moniteur d'éducation physique), Stéphane Dmyterko a entraîné durant sa longue carrière des excellents athlètes, comme Florent Caelen, Tarik Moukrime, Guy Fays, Frédéric Collignon, Vincianne Wuidard...



Il leur a permis de se distinguer sur la piste, dans les cross, mais aussi sur la route et même, récemment, en trail (Sarah Balancier et Olivier Remacle, récents champions de Belgique de la spécialité, ont été formés par "Monsieur Herve AC".



Roger Lespagnard, un moment directeur sportif à la LBFA, l'avait même repris comme entraîneur fédéral pour le sprint.

A sa famille et à ses proches, à ses athlètes et à son club, nous présentons nos plus sincères condoléances.

Stéphane Dmyterko, directeur sportif de Herve AC, ancien président du même cercle durant 25 ans, est décédé à l'hôpital MontLégia (Liège), où il avait été transporté début de semaine dernière par hélicoptère suite à des problèmes d'insuffisance respiratoire.