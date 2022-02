Ce lundi, le Standard de Liège révélait que sa joueuse Vanity Lewerissa était atteinte d’un cancer du sein découvert il y a plusieurs semaines. La nouvelle ne laissait pas indifférent le monde du ballon rond et les messages de soutien, venus du club, des supporters et des adversaires étaient nombreux.



OHL disait : "Nous sommes avec toi. Sois forte", tout comme le Club. "Tu l’auras", ajoutaient le RSCA et Gand. "Tu peux gagner cette bataille", déclarait Genk.



C’est certain : dans de tels moments, le football n’est qu’anodin et l’adversité n’existe pas.