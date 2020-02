Une rencontre dans une ambiance de feu arrêtée après près de 69 minutes.

On approchait des 20 dernières minutes de jeu dans le choc liégeois de D1 amateurs opposant Seraing à Liège quand, soudain, le stade du Pairay fut plongé dans le noir.

30 minutes d’attente, et rien, toujours pas de lumière. L’arbitre remontait sur la pelouse pour siffler les trois coups finaux. "La seule chose que je regrette, c’est de ne jamais savoir comment se serait terminé ce match", déclarait Drazen Brncic, le coach de Liège, en se mordillant le bout des doigts.



Tout le monde aurait voulu connaître le résultat au terme des 90 minutes de ce duel, où Liège menait au score (1-2) après une très bonne première période. En deuxième, Seraing commençait à trouver ses marques et à inquiéter les visiteurs.



Une seule certitude : en tribunes, ce sont bel et bien les supporters sang et marine qui ont remporté le combat. Même si les Sérésiens étaient plus nombreux que de coutume et tentaient de temps à autre de répondre au kop liégeois.



A l'extérieur du stade, avant la rencontre, l’ambiance était bouillante. Les fans liégeois déambulaient dans les rues, en cortège, pour rejoindre l’espace qui leur était réservé au Pairay. Ils s’étaient fixé rendez-vous dans un café non loin du stade, tenu par un ancien joueur du club.

Liège n’avait vendu que (plus ou moins) 350 places en prévente mais il y avait finalement bien plus de monde samedi soir.





Dès l’échauffement, les Liégeois donnaient de la voix dans le stade. Au sein des supporters, c’était évidemment bien plus chaud qu’ailleurs dans les tribunes puisque dans ce stade ouvert, les chants avaient tendance à s’en aller par le dessus de la tribune sans toit et par les côtés.

Pendant la partie, ils continuaient de plus en plus fort. Et quand Liège inscrivit ses deux buts, ce fut l’explosion totale.





En deuxième période, Seraing prenait peu à peu le dessus et réduisait la marque à la 58e via Faye.

Dix minutes plus tard, les locaux obtenaient un coup-franc à l’entrée de la surface de réparation. Mais celui-ci n’était finalement jamais botté puisque le stade était plongé dans le noir suite à une panne de courant qui durait finalement plus d’une demi-heure, obligeant Monsieur Boeur, l’arbitre, à mettre un terme définitif à la partie.

Les supporters des deux camps sortaient leur téléphone, allumaient les lampes torches. On se serait presque cru au concert de BigFlo et Oli devant 100.000 personnes. Au Pairay, le public chantait encore et toujours, lançant même des pétards sur la belle pelouse du Pairay.





Ce derby était également synonyme de retrouvailles entre Liège et Marc Grosjean. Le coach a été remercié fin décembre au matricule 4 mais a rapidement repris du service chez le voisin sérésien, en tant qu’adjoint d’Emilio Ferrera. Les supporters de Liège n’ont évidemment pas manqué de le titiller quand la nuit s’est définitivement abattue sur le Pairay, et même après le match.







On ne sait bien sûr pas encore avec certitude ce qu’il adviendra de ce match… Sera-t-il rejoué ? Liège va-t-il l’emporter sur un score de forfait ? La première hypothèse semble la plus plausible puisqu’une panne est survenue dans plusieurs endroits du quartier, même si le courant semble être revenu assez vite.

Les joueurs n’ont cependant pas manqué de communier avec leurs fervents suiveurs lorsque l’arbitre a indiqué que la rencontre était terminée.

Une ferveur qui risque bel et bien de retomber quelque peu si le match venait à être rejoué. Surtout s'il était rejoué en semaine et que les supporters devaient à nouveau payer leur entrée.