Une équipe championne est souvent une équipe qui marque beaucoup et qui encaisse peu. Si le premier point est encore à travailler du côté du RFC Liège, le second fonctionne plutôt bien. Cette saison, les Sang et Marine n’ont encaissé que quatre buts (comme le Patro) et ont signé six clean sheets. "Je ne me souviens d’avoir aligné autant de matchs sans prendre de but, s’exclame Benjamin Lambot. Je suis dégoûté du but pris à Winkel quand je revois les images. Mais nous avons fait preuve de trop de relâchement en deuxième période."

Venu à Liège avec un riche parcours professionnel dans ses bagages, le défenseur de 34 ans est le véritable patron de l’arrière-garde liégeoise. "On m’a pris dans ce rôle. (...)