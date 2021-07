Rebelle dans l’âme, ambitieux et passionné, le Liégeois Bernard Delhez adopte une philosophie qui lui est propre pour affronter les défis au quotidien. "Cela fait 43 ans que je prends des départs." Avec 54 tours au compteur, il a eu l’occasion de découvrir une série de circuits avec près de 90 courses dans les échappements.

Très jeune, il roulait en motocross où il espérait percer. Mais les finances manquaient pour atteindre son objectif et, à 14 ans, il quittait les bancs de l’école pour gagner sa vie et s’offrir son rêve. Ses débuts de carrière ne furent pas tels qu’il avait imaginé et, finalement, il se tourna vers le sport automobile.