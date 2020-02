Les Aubelois toujours sur les traces de leurs glorieux aînés.

Vainqueur ce samedi de son voisin elsautois par le plus petit des écarts (0-1), Aubel s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de la province.

Une logique sportive respectée grâce à l'unique but inscrit par Van Melsen (47e). Si les Aubelois restent focalisés sur leur maintien en P1, ils ont entretenu leur dynamique actuelle de la meilleure des façons, avec cette qualification et un cinquième match sans défaite, dans la lignée des précédents. "On devait aborder cette partie comme une rencontre de championnat" expliquait Tony Niro, satisfait du comportement de son équipe. "Mes joueurs ont affiché la bonne mentalité et du caractère. Elsaute a eu ses occasions, mais notre contenu était solide avec un but tombé au bon moment."

Dans le camp des vaincus, Boris Dome ne masquait pas sa déception à l'issue de ce derby. "Aubel nous était supérieur dans le jeu, mais au nombre d'occasions, nous aurions certainement mérité le match nul et une séance de tirs au but pour tenter de nous qualifier", regrettait l'entraîneur de l'Etoile Elsautoise, qui va désormais tout mettre en oeuvre pour décrocher la timbale en P2C.

Aubel, lui, rejoint Dison et Rechain dans le dernier carré de la compétition. Il jouera cette fois à domicile, mais devra patienter jusqu'à la mi-mars pour connaître le nom de son futur adversaire. Avec la perspective d'une finale que le club herbager n'a atteint qu'une seule fois dans son histoire, en 1977.