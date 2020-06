La course par étapes pour les juniors sera le premier rendez-vous UCI en Belgique pour les 17 et 18 ans.

Ah ! Cela fait du bien d’avoir des bonnes nouvelles. Après la série d’annulation de courses de ces dernières semaines, voilà une annonce qui fait plaisir. Avec la confirmation du maintien d’Aubel-Thimister-Stavelot. L’épreuve de référence liégeoise a annoncé ce vendredi que sa 54e édition aura bien lieu cet été. Elle aura lieu les 7, 8 et 9 août. Toujours avec le statut de course UCI pour les juniors. "Notre épreuve sera la première course UCI de la catégorie des juniors en Belgique", indique le comité d’organisation.

L’épreuve avait été remportée l’an passé par l’Américain Jared Scott et, un an plus tôt, par un certain Remco Evenepoel.