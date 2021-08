Aubel, Thimister et Stavelot. Ces trois villes sont désormais bien connues dans le monde entier pour tous les fans de cyclisme. Car avec la révolution jeunesse du vélo actuellement en cours, avec la prise de pouvoir chez les pros de jeunes coureurs (Tadej Pogacar, Egan Bernal, Remco Evenepoel et de nombreux autres), les épreuves de référence chez les juniors sont suivies de près. Et Aubel-Thimister-Stavelot est clairement une course de référence, un rendez-vous annuel corsé, relevé, international, qui met en évidence sur chacune de ses éditions les stars de demain. Tous les engagés de cette 55e édition ne seront bien évidemment pas pros ces prochaines années, mais il y en aura certainement plusieurs.

Un prestigieux palmarès

Gagner une étape ou le classement final d’Aubel-Thimister-Stavelot n’est pas une garantie de passer ensuite chez les pros.