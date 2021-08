Favori de toutes les courses auxquelles il participe, Cian Uijtdebroeks a une nouvelle fois largement fait honneur à son statut. Le coureur d’Abolens a remporté le classement final d’Aubel-Thimister-Stavelot à l’issue d’une échappée décisive en compagnie du champion de France Romain Grégoire. Les deux hommes se connaissent bien : ils dominent leur catégorie (Romain Grégorie vient de gagner le Tour du Valromey devant le Belge). Et ils s’apprécient."Romain toujours dans les échappées, il n’est pas du genre à se caler dans ma roue", a plusieurs fois répété le futur pro de Bora-Hansgrohe.

Les deux hommes ont en effet enchaîné les relais dans cette dernière étape, la plus dure, autour de Stavelot. Se partageant les prix à l’arrivée : la victoire d’étape pour Romain Grégoire et le classement final pour Cian Uijtdebroeks. "C’est une grande satisfaction", a commenté le coureur d’Abolens, qui était bien placé au classement général après la victoire de son équipe (le Team Auto-Eder) sur le contre-la-montre par équipe de samedi matin.

Il a donc décroché un nouveau succès de prestige cette année après ses victoires à la Classique des Alpes, au Grand Prix de Bohème Occidentale, sur une étape du Tour du Valromey, sur le Championnat de Belgique du contre-la-montre, sur le chrono, avec les élites, du Reither Kogel Trophy (en Autriche, où il a également remporté une autre course).

Il va maintenant se concentrer sur la Course de la Paix et les Championnats. D’Europe. Et du Monde.