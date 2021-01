Le communiqué

On commence 2021 comme on a terminé 2020, avec l'annulation de nombreux événements sportifs. Les Boucles Claviéroises n'y échappent pas. Le comité explique queIl parle également d'un risque financier.Le rendez-vous pour cette épreuve est d'ores et déjà fixé à 2022.

Nul n’est sans savoir que la crise Covid 19 que nous avons connue en 2020 ne s’arrêtera pas a l’aube de l’année 2021. Notre objectif a toujours été de vous offrir une organisation et un parcours de qualité. Dès lors, au vu de toutes les contraintes encore en vigueur pour organiser une épreuve comme la nôtre, notre comité a pris la triste (mais sage) décision d’annuler l’édition 2021 des "Boucles Claviéroises". Cette annulation ne s’est pas décidée de gaité de cœur.

Nous tenions à vous offrir une épreuve 5 étoiles, et dans la conjoncture actuelle, ce serait un risque financier trop important pour notre petite ASBL.



Pour la suite nous travaillons déjà sur l’épreuve 2022, avec quelques inédits et un parcours quelque peu remanié.



En attendant, le Comité de l’écurie "Les Volants" vous donne (en principe) rendez-vous (fin Aout) pour notre traditionnel Rallye Sprint Micky."