Le résultat d’un match de foot, quelle que soit son importance, semble bien anecdotique et même dérisoire quand on voit l’un de ses acteurs quitter le stade inconscient, entouré des secouristes et d’un médecin urgentiste, pour gagner l’hôpital le plus proche.

Quelques minutes plus tôt, au point de corner, rejoints par leurs copains de la P3 qui venaient de jouer sur le terrain d’à côté, les joueurs de Wanze/Bas-Oha fêtaient leur victoire, mais la sirène de l’ambulance qui déboulait au stade Louis Manne avait eu vite fait de refroidir leurs ardeurs.

Il restait cinq minutes à jouer quand Mathieu Delbouille sortait un grand arrêt devant Neerdael qui se présentait seul face à lui. Aucun contact entre les deux joueurs, mais, quelques secondes plus tard, on était surpris de constater que l’infortuné gardien hutois restait allongé au niveau de son point de penalty.