Avec deux buts en deux minutes, le Standard Femina s'impose à Zulte-Waregem Liège Matthias Sintzen Quatrième succès consécutif pour les filles de Hamide Lamara. © Moisse

Le Standard est à nouveau sorti vainqueur, un but à deux, ce samedi dans le cadre de la 15e journée de Scooore Super League, face à Zulte-Waregem. Après une première mi-temps muette, les trois buts ont été inscrits en huit minutes à peine.



Du côté rouche, Gwyneth Vanaenrode a ouvert la marque à la 50e, avant que Davina Vanmechelen ne l'imite deux minutes plus tard. Les Flandriennes ont réduit le score mais ne sont pas parvenues à faire mieux.



Au général, et avec la défaite de Bruges face à Anderlecht vendredi soir, le Standard conforte sa deuxième place avec 36 unités. C'est neuf de moins qu'Anderlecht, qui réalise un sans-faute, et huit de plus que La Gantoise.