Aujourd’hui, Axel Lawarée occupe la fonction de manager du centre national de Tubize. Mais dans une vie antérieure, le prolifique avant a alimenté les divisions offensives de Seraing et du Standard.

"J’appartenais à Ampsin Sport et chaque année, à partir de mes 9 ans, j’étais transféré à Seraing d’année en année. Pourtant, père et grand-père étaient supporters des Rouches et le premier des deux clubs où je me suis entraîné a été le Standard. Mais, durant ces deux semaines, je n’y avais pas trouvé ma place. J’avais donc essayé Seraing et la réputée école de jeunes de Francis Nicolay… et je m’y suis plu."