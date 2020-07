Il y a quelques jours, nous vous relations l'histoire d'Elia Fontaine, cette jeune basketteuse hutoise de 18 ans, amputée suite au coronavirus. Quotidiennement, elle se bat au centre de rééducation pour retrouver le plus rapidement possible un rythme de vie "normal".



Son premier objectif? Remonter sur un terrain de basket. Passionnée par ce sport, elle évolue dans le club de Huy, en R2.



Pour y parvenir plus facilement, elle a reçu le soutien inconditionnel de nombreux amis. Un crowdfunding a par exemple été lancé pour l'aider à s'offrir les prothèses dont elle a besoin pour pratiquer son sport. En quelques jours, ce sont près de 60 000 euros qui ont été récoltés. Une amie a organisé une vente de chiques pendant que d'autres lui ont envoyé des messages de soutien.



C'est notamment le cas du Diable Rouge Axel Witsel, qui évolue à Dortmund. Il lui a envoyé une vidéo bien sympathique pour montrer tout son soutien. "Salut Elia, je voulais te faire simplement un gros bisou et te dire que tu as été courageuse dans cette épreuve. On m'a expliqué un peu ta situation avec le coronavirus. Je suis fier de toi et je suis certain que tu vas rejouer au basketball. Je te soutiens, je suis derrière toi. Je te fais de gros bisous. Courage", a-t-il déclaré.