Aywaille change d'entraîneur Liège Matthias Sintzen Partick Fabbri et Aywaille se séparent d'un commun accord. Jean-Michel Ummels est le nouveau T1. © MaMick

Suite aux mauvais résultats, Aywaille et Patrick Fabbri ont décidé de ne plus travailler ensemble de la même manière. Le coach quitte son poste de T1 mais reste à disposition du club. C'est Jean-Michel Ummels, à Pontisse en début de saison, qui sera dorénavant sur le petit banc des Aqualiens. Un accord est tombé il y a peu.



Plus d'infos bientôt.