Patrick Fabbri a vu la majorité de son son groupe ce jeudi soir.

C'est la période : les clubs songent à la saison prochaine. Patrick Fabbri a fait le tour du propriétaire.

"On est arrivé à des accords avec Toussaint, Delcourt, Ferron, Adib, Corbesier, Deltour et Wilkin. Je dois encore voir Pirquet et Porcaro est hésitant (il a eu une proposition de Sprimont). Famerie, Handoulle et Colson ont demandé un délai tandis que Roberty et Jamar (photo) ont prévenu qu'ils quitteraient le club."

Voilà déjà un sacré tour de table. "Je pensais n'agir que mi-mars, mais on a préféré éviter les ambiguités..."