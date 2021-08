Aywaille en pleine reconstruction Liège EMMANUEL THYSSEN Endommagées, les infrastructures aqualiennes seront pleinement disponibles début octobre. © D.R.

Après le passage du Covid et la sévérité des inondations, Aywaille veut sortir la tête hors de l’eau et envisager l’avenir avec optimisme. « Dès lundi, la remise en ordre des terrains débutera », signale Philippe Dodrimont, le président du club. « Il faudra 6 à 8 semaines afin de tout remettre en ordre. » Dès lors, les premiers matches des troupes de Patrick Fabbri se dérouleront à l’extérieur, les adversaires concernés ayant d’accepter d’inverser les rencontres.



Vendredi soir, la Porallée accueillait toutes les composantes du club afin de présenter l’ensemble des équipes aqualiennes : deux féminines (P2 et D2) ainsi que les deux masculines (P3 et D3 amateurs). « Ce début de saison est particulier après neuf mois d’arrêt », souligne Patrick Fabbri. « On avait reprise en mai sans souci. Mais, depuis, les contrariétés (blessures) se sont accumulées. Néanmoins, on dispose d’un noyau compétitif. Et, comme partout où je suis passé, je veux voir mon équipe se montrer meilleur que lors des précédents exercices. »



Les sociétaires de la Porallée ont dû se renouveler, tout en comptant sur des pions de base déjà présents tels que Pierret (gardien), Pirquet, Delcourt, Soto Munoz, Kosso ou Adib en défense, Framerie, Ferron, Corbesier ou Di Bernardo dans le milieu du jeu afin d’alimenter Tom Roland, Armel Body ou encore Ben Saida, de retour au bercail. « On veut prester au mieux au sein de cette D3 amateurs », ajoute le T1 du club. « Tel est l’objectif du club. Pour le staff, on pense qu’il est possible d’accrocher un accessit afin d’envisager une montée ne D2. Aywaille mériterait un club à ce niveau. Mais l’on sait que de grosses écuries comme Sprimont ou Rochefort ont plus d’ambition et sont mieux armées pour grimper à l’échelon supérieur. »



Si les Aqualiens sont, pour l’instant privés de leurs installations, les diverses formations du club ont pu compter sur l’hospitalité de Xhoris, Liège, le Sart-Tilman ou encore Manhay afin de les héberger. « On ne peut que remercier tous ces clubs pour leur accueil », témoignaient tant le coach que le président de la Porallée. Question noyau, Patrick Fabbri aimerait le faire grimer à 21 ou 22 unités. Pour cela, des forces étrangères pourraient débarquer. « Les trois Américains qui nous ont accompagné à Stockay pourraient nous rejoindre. Ils ont en Belgique en Erasmus pour un an. » Parmi le trio venu des States, un attaquant a montré de belles choses lorsqu’il était servi. Le dossier est ouvert et pourrait être conclu rapidement.