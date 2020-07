Sur les hauteurs de Huy, la sonnerie annonçant la reprise définitive de la saison a résonné mercredi soir.

Si 18 joueurs étaient présents à Solières, deux faisaient défaut : Maxime Cosse (déjà absent lors des tests physiques) et Wilfried Dalmat, l’ancien Standardman, toujours en vacances en Martinique.

Ce duo était numériquement remplacé par la venue de deux tests : Aladji-Issa Diallo (20 ans, ailier) et Josue Elikia (20 ans, attaquant axial). “Je jouais à Salamanque, en D3 espagnole, et je suis arrivé ici par l’intermédiaire d’Étienne (Wala Zock)”, glissait le premier nommé. “Je suis Sénégalais et ai transité par l’Académie Aspire.”