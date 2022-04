Jamais, cette saison, les Hutois n’avaient inscrit plus de deux buts lors d’une rencontre de championnat. Mais ça, c’était avant de se rendre à Sprimont ce dimanche. Au pied du mur, les gars de Manu Papalino ont trompé Biersard à trois reprises. Et, comme un symbole, Willy Bamoma, qui n’avait plus marqué depuis la… troisième journée, soit le 11 septembre, a retrouvé le chemin des filets pour inscrire le 1-2. "Cela me fait énormément de bien étant donné que c’est ma première saison complète chez les adultes. Je prends de l’expérience et j’ai progressé à ce niveau-là", savoure le petit frère de Leslie. (...)